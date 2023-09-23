Michy Batshuayi'den Beşiktaşlıları üzen istatistik: Bulduğunu atıyor Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Michy Batshuayi, Beşiktaş'ta kaçırdığı gol pozisyonlarıyla dikkat çekerken, sarı-lacivertlilerde ise bambaşka bir görüntü çizdi.

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Bu sezon Zimbru maçındaki dublesinin ardından Nordsjaelland'ı avlayarak galibiyetin ateşini yakan Michy Batshuayi, Fenerbahçe'de isabet oranındaki başarısıyla dikkat çekiyor.

Sarı-lacivertlilerde ikinci sezonunu geçiren Batshuayi, tüm kulvarlarda oynadığı 39 karşılaşmada 75 şut çekti. Bunlarda 40 isabet sağlarken 23'ünü ağlarla buluşturdu.

96 dakikada bir gol atıyor

Ortalama her maçta iki şutundan birini golle sonuçlandıran 29 yaşındaki futbolcu, yüzde 57,4'lük başarı değeri tutturdu ve 96 dakikada bir fileleri havalandırdı.

Belçikalı golcü, Beşiktaş kariyerinin aksine gol pozisyonuna girdiği zamanki etkili performansıyla da alkış alıyor.