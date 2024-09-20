Michy Batshuayi'den olay derbi paylaşımı Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, Fenerbahçe maçı öncesi paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi

Sezon başında Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi, hafta sonu oynanacak derbi öncesi flaş bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, Dragon Ball karakteri Majin Buu'nun görselinin yer aldığı kareyi paylaşarak yanına kum saati koydu.

"SABIRSIZIM" SİNYALİ

Belçikalı golcü, eski takımına karşı oynayacağı maç için sabırsız olduğu sinyalini verirken, birçok taraftar bu paylaşıma ilgi gösterdi.

Fenerbahçe ile Galatasaray, 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşılaşacak.

İŞTE BATSHUAYI'NİN PAYLAŞIMI

"FENERBAHÇE'YE GOL ATMAK İSTİYORUM"

30 yaşındaki futbolcu bu sezon 8 maçta 4 gol 2 asistle takımına katkı sağladı.

Galatasaray'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, derbide Fenerbahçe'ye karşı gol atmak istediğini söyledi.

Michy Batshuayi'nin maç sonu görüşleri şu şekilde:

İyi maç oynadık. Fenerbahçe derbisi öncesinde güven kazandık. Üç tane büyük forvet var, hepimiz Galatasaray'a katkı vermek için buradayız. Hep beraber uyum yakaladık. Galatasaray'ı zaferlere taşımamız gerekiyor. Fenerbahçe maçına gitmek benim için özel durum. Fenerbahçe'ye gol atmak ve kazanmak için oraya gideceğim.