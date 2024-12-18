Haber Merkezi

Galatasaray, Süper Lig’in 16’ncı haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor’u 4-3 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Galatasaray 41 puana yükselirken, Trabzonspor 16 puanda kaldı.

Kritik 90 dakikanın ardından ise attığı golle galibiyette pay sahibi olan Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı kulübün televizyona açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR GOLDÜ"

"Golden sonra neler hissettin? Duyguların neler?" sorusu karşısında yıldız isim, şunları dedi:

Çok mutluyum. Çünkü önemli bir goldü. Taraftarımızın önünde gol attığım için çok mutluyum, kazandık.

"TÜM STADYUMUN ADINI SÖYLEMESİ ÇOK GURUR VERİCİ"

"Gol anonsundan sonra neler hissettin?" sorusuna Batshuayi, şu yanıtı verdi:

Mükemmel, mükemmel. Bunu seviyorum. Sadece bunun için gol atıyoruz sanki... Tüm stadyumun adını söylemesi çok gurur verici ve iyi hissettiriyor. Üç dört kere tekrarlanıyor.

"HARİKA BİR HİS"

Dış ses ile Batshuayi arasında taraftarların gol sevinçleri hakkında şu konuşma yapıldı:

Dış ses: Sosyal medyada viral olan iki reaksiyon videomuz var. İlk video çok çılgınca. Golünden sonra sevinçten camdan atlayan bir Galatasaray taraftarı var.

Batshuayi: Neden atlıyor? (Gülerek). Çılgınca işte bu yüzden Türkiye'yi seviyorum. Çünkü futbolu çok seviyorlar. Bu çok güzel bir şey.

Dış ses: İkinci video tribünden...

Batshuayi: Bana bu videoyu atar mısın? Paylaşacağım. Harika bir his. Bu tür videoları çok seviyorum, beni motive ediyor. Bu yüzden bu videoları izlemeyi seviyorum.

"BERKAN, ÇOK İYİ BİRİ"

"Berkan ile olan sevincin de mükemmeldi. O sevinç için ne düşünüyorsun?" sorusunu Michy Batshuayi, şöyle cevaplandırdı:

Benim adıma sevindi. Benim için son maç çok zorluydu. Fransızca konuştuğu için çok iyi bir ilişkimiz var. O çok iyi biri.

"ARKADAŞLARIM DA GOL ATACAKSIN DEDİLER"

"Maçtan önce gol atacağını hissettin mi?" sorusuna yıldız isim, şu cevabı verdi:

Evet hissettim. Arkadaşlarım da gol atacaksın dediler.

"TOPU ALDIM VE GOLÜ ATTIM"

"Hangi takım arkadaşların?" sorusunu ise Batshuayi, şöyle yanıtlandırdı:

Berkan ve Dries. Penaltıda golü atacağım dedi. Topu aldım ve golü attım. Bu yüzden takım arkadaşlarımı seviyorum.

"HERKES BANA KOŞUYORDU"

Dış ses ile Batshuayi arasında şu konuşma da yaşandı:

Dış ses: Buradan baktığında bize attığın golü anlatır mısın?

Batshuayi: Penaltıyı mı?

Dış ses: Hayır, penaltı değil. Son gol?

Batshuayi: Ben atmadım, rakibin defans oyuncusu attı.

Dış Ses: Hayır, senden kaynaklı oldu.

Batshuayi: Evet evet doğru, benim sayemde. Serbest vuruşun kullanılmasını bekliyordum. Bulunduğum yerde kimsenin olmadığını gördüm. Bu nasıl olabilir? Koşmaya başladım. Top bana doğru geliyordu. Beni itti. Topa dokunmayı denedim ama dokunamadım. Topun kaleye doğru gittiğini gördüm. Herkes bana koşuyordu. Harika bir gece. Umarım kazanırken bir daha bu kadar zorlanmayız.

"STRESLİ DEĞİLDİM"

"Peki penaltıda ne hissettin?" sorusu karşısında Batshuayi, şu ifadeleri kullandı:

Stresli değildim. Odaklanmıştım. Gole ihtiyacımız var. Penaltıyı atmam gerek diyordum. Attım.

"HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

"Son olarak taraftara mesajın nedir?" sorusuna golcü isim şu yanıtı verdi: