Michy Batshuayi'nin yeni tarzı şaşırttı! Görenler tanıyamadı... Fenerbahçeli futbolcu Michy Batshuayi'nin yeni tarzı sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Fenerbahçe'de moraller yerinde...

Gaziantep FK deplasmanından zor da olsa 3 puanla dönen sarı-lacivertlilerde bugün hareketli saatler yaşandı.

Yeni transfer Rade Krunic'in ilk kez antrenmana çıkması münasebetiyle futbolcular tesislere biraz erken gelirken, Boşnak futbolcuya iyi bir karşılama da yapıldı.

Batshuayi'nin yeni tarzı

Edin Dzeko önderliğinde yeni takım arkadaşlarıyla tanışan futbolculardan Michy Batshuayi'nin ise tarzı, sosyal medyada damgasını vurdu.

Kafasına taktığı kaşkola benzer bir bere ve güneş gözlüğüyle ortama renk katan Belçikalı futbolcu, tarzıyla futbolseverlerin de dikkatini çekti.

Batshuayi'nin kış stilini siz nasıl buldunuz?