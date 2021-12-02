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    Michy Batshuayi'ye özel program

    Beşiktaş'a geldiği ilk zamanı mumla aratan Michy Batshuayi'ye, Sergen Yalçın tarafından özel program hazırlandı. Kasımpaşa maçında golcü oyuncunun patlama yapması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 09:08
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 09:40
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    Michy Batshuayi'ye özel program

    Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi, ortaya koyduğu performansla beklentilerin altında kalmıştı.

    14 mücadelede 4 gollük performans sergileyen Belçikalı futbolcu, adale sakatlığı sonrasında bir de soğuk algınlığı problemi yaşamıştı.

    Bu sorunları atlatmasının ardından maç eksiği konusunu da hem takımla hem de bireysel yaptığı idmanlarla çözen Batshuayi, Kasımpaşa maçına yüzde 100 hazır şekilde çıkacak.

    Michy Batshuayi ye özel program #1

    KASIMPAŞA MAÇINDA BEKLENTİ YÜKSEK

    Yakın arkadaşı Kevin N'Koudou'yla takım çalışmalarında yakaladığı uyumla dikkat çeken Batshuayi'nin, Kasımpaşa mücadelesine damga vurması bekleniyor.

    Teknik ekip ek olarak Can ve Ghezzal'dan de mücadele boyunca Batshuayi'ye pozisyon yaratmalarını istedi.

    Michy Batshuayi ye özel program #2

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