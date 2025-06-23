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Michy Batsuayi'nin yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi

Bir dönem Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giyen Süper Lig'in eski yıldızlarından Michy Batshuayi'nin yeni imajı gündem oldu. Eşarp benzeri bir şey taktığı görülen Belçikalı oyuncunun yeni tarzına çok sayıda yorum yapıldı...

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Michy Batsuayi'nin yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi

Belçikalı golcü Michy Batshuayi, ülkemizde sırayla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giymişti.

3 büyük takımın taraftarlarına golleriyle heyecanlı anlar yaşatan Belçikalı forvet, bu kez sahadaki futbolundan çok yeni tarzıyla gündemde.

Almanya'da Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen Batshuayi, sosyal medyadan yeni imajını paylaştı.

YENİ TARZINI PAYLAŞTI 

Batshuayi'nin yeni imajını görenler adeta şaştı kaldı...

Batshuayi'nin bu hali sosyal medyada gündeme otururken çeşitli yorumlar da peş peşe geldi.

İşte Batshuayi'nin yeni tarzı...

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