Michy Batsuayi'nin yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi Bir dönem Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giyen Süper Lig'in eski yıldızlarından Michy Batshuayi'nin yeni imajı gündem oldu. Eşarp benzeri bir şey taktığı görülen Belçikalı oyuncunun yeni tarzına çok sayıda yorum yapıldı...