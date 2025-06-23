Michy Batsuayi'nin yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi

Belçikalı golcü Michy Batshuayi, ülkemizde sırayla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giymişti.
3 büyük takımın taraftarlarına golleriyle heyecanlı anlar yaşatan Belçikalı forvet, bu kez sahadaki futbolundan çok yeni tarzıyla gündemde.
Almanya'da Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen Batshuayi, sosyal medyadan yeni imajını paylaştı.
YENİ TARZINI PAYLAŞTI
Batshuayi'nin yeni imajını görenler adeta şaştı kaldı...
Batshuayi'nin bu hali sosyal medyada gündeme otururken çeşitli yorumlar da peş peşe geldi.
İşte Batshuayi'nin yeni tarzı...