Fenerbahçe, Rizespor maçında sakatlanan Miguel Crespo'nun ameliyat edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'de, Rizespor maçına devam edemeyen Miguel Crespo ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli futbolcunun 5. metatars kırığı nedeniyle ameliyat olduğu ve operasyonun başarılı geçtiği belirtildi.





Fenerbahçe'den açıklama

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Rizespor ile oynadığımız maçta sakatlanan oyuncumuz Miguel Crespo, bugün 5. metatars kırığı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ekibi tarafından ameliyat edilmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası tedavisine başlanan sporcumuzun en kısa sürede antrenmanlara dönüşü planlanmaktadır. Futbolcumuza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."