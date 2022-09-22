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    Miguel Crespo, Avrupa'nın zirvesinde

    Miguel Crespo, Avrupa'nın zirvesinde

    Fenerbahçe'nin Porekizli orta saha oyuncusu Crespo, Avrupa liglerinde ön alanda en çok top kazanan futbolcu oldu.
    • 22.09.2022 - 16:44
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 17:12
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    Bu sezon Fenerbahçe'nin oyunundaki en çok göze batan unsurlardan birisi de ön alan presi.

    Alanyaspor maçı taraftarları mutlu etti

    Son olarak 5-0 kazanılan Alanyaspor maçında 90 dakika boyunca pres yapan sarı-lacivertliler, mücadelesiyle taraftarlarını mutlu etmişti.

    Miguel Crespo, Avrupa nın zirvesinde #1

    Crespo, ön alanda en çok top çalan oyuncu

    Fenerbahçe'nin bu presinin en önemli parçalarından birisi de Miguel Crespo. Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira yönetiminde yakaladığı büyük çıkışı Jorge Jesus'la beraber farklı bir boyuta taşıyan Portekizli orta saha, Avrupa'nın zirvesine çıktı. Crespo, Avrupa'nın önde gelen 10 ligi dikkate alındığında, ön alanda en çok top kapan futbolcu oldu.

    Miguel Crespo, Avrupa nın zirvesinde #2

    Salih Özcan listede 3.sırada

    Maç başına rakip yarı alanda 4.24 top kazanan yıldız futbolcuyu, Portimonense'den Paulo Estrela (3.7) takip etti. Üçüncü sırada Borussia Dortmund'un Türk yıldızı Salih Özcan (3.52) geldi. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rennes'te oynayan Baptiste Santamaria (3.49) dördüncü, Cercle Brugge'de oynayan Charles Vanhoutte ise (3.39) beşinci sırada yer aldı.

    Miguel Crespo, Avrupa nın zirvesinde #3


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