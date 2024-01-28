Miguel Crespo: Cengiz harika bir oyuncu Fenerbahçeli futbolcu Migeul Crespo, Ankaragücü maçı sonrası konuştu.

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Süper Lig'de 23. hafta maçında sahasında Ankaragücü ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup etti.



Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından Miguel Crespo, Ankaragücü karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"Geri döndüğüm için mutluyum"

Sakatlığını atlattığı için mutlu olduğunu söyleyen Miguel Crespo, "Geri döndüğüm için çok mutluyum. Bu süreçte bana yardımcı olan sağlık ekibine çok teşekkür ediyorum. Takımıma yardımcı olabilmek için tekrar hazırım." ifadelerini kullandı.

"Cengiz Ünder harika bir oyuncu"

Cengiz Ünder'in performansıyla ilgili konuşan Miguel Crespo şöyle dedi: