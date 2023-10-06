Miguel Crespo: Fenerbahçe'de devam ettiğim için çok mutluyum Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, Spartak Trnava galibiyetini değerlendirdi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Slovakya'nın Spartak Trnava takımını 2-1 yendi.

Sarı-lacivertlilerin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, karşılaşmanın ardından, "Önemli bir 3 puan elde ettik. Galibiyet serimizi sürdürüyoruz. Sürekli çalışıyoruz. Performansı yukarı çekmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"Fenerbahçe'de devam ettiğim için çok mutluyum"

Crespo, "Gerçekten mutluyum kontratımı yenilediğim için. Fenerbahçe'de devam ettiğim için çok mutluyum. Ben Fenerbahçe'de kupalar kazanmak istiyorum. Fenerbahçe çok büyük ve kupaları hak ediyor. Ben de yardımcı olmak istiyorum" diye sözlerine devam etti.

"Elimden geleni yapmaya çalışıyorum"

27 yaşındaki futbolcu, "Güzel bir maçtı. Zaten komplike bir maç olacağını biliyorduk. Sabırlı bir şekilde oynamamız gerekiyordu. İlk yarıda gol atamadık. İkinci yarıda da aynı sakinlikle devam etmemiz gerekiyordu. Kalitemizle, attığımız gollerle maçı kazandık. Çalışmaya devam edeceğiz. Hocam bana şans veriyor, güveniyor. Onun güvenini boşa çıkarmamaya çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Öz güvenli bir şekilde devam ediyoruz. Rekabet çok önemli. Rekabetin oyuncuları geliştirdiğini düşünüyorum. Bu açıdan bunu önemsiyorum. Asıl önemli olan şey Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin kazanmaya devam etmesi" açıklamasında bulundu.

"Hedefimiz birinci olarak grubu tamamlamak"

Miguel Crespo, son olarak, "Hedefimiz birinci olarak grubu tamamlamak. Avrupa'daki maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Söylediğim gibi Fenerbahçe olarak çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.