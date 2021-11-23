Miguel Crespo: Gerçek Fenerbahçeli oldum

Galatasaray derbisinde 90+4'te attığı golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Miguel Crespo basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, sarı lacivertli takımın bugün gerçekleştirdiği antrenmanı sonrası Can Bartu Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Crespo, “Böyle bir maçta gol atamanın önemini maçtan önce biliyordum. Gustavo bana bu maçta gol atmanın önemini anlatmıştı. Golden daha çok galip geldiğimiz için çok mutluyum” dedi.

Galatasaray derbisini kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, “Gerçekten zor bir maçtı. Büyük bir derbi ve dünya derbisi. İyi hazırlandık ve 3 puanı aldığımız için mutluyuz, yolumuzda kazandığımız 3 puan daha” diye konuştu.

“GUSTAVO GOL ATMANIN ÖNEMİNİ ANLATMIŞTI”

Maçtan önce Luiz Gustavo ile konuştuğunu ve gol atmanın öneminden bahsettiğini dile getiren Crespo, “Çok mutluyum. Böyle bir galibiyet aldığımız için herkes mutlu. Böyle bir maçta gol atmanın önemini maçtan önce biliyordum. Gustavo bana bu maçta gol atmanın önemini anlatmıştı. Golden daha çok galip geldiğimiz için çok mutluyum.” açıklamasında bulundu.

“CRESPO’NUN YAPTIĞI PAYLAŞIM…”

Efsane futbolcu Hernan Crespo’nun maç sonrası kendisini kutladığı sosyal medya paylaşımı hakkında da konuşan Portekizli futbolcu, “Kendisi büyük bir futbolcu ve böyle övgü almak çok önemli. Kendisinin de böyle bir paylaşım yapması bu maçın önemini de ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

“TARAFTARIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ”

Galatasaray maçı sonrası çok büyük sevinç yaşadıklarını ve tesislerde de taraftarın desteğinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Crespo, “Maçın bitiş düdüğüyle çok mutlu olduk, arkadaşlarım beni kutladı, soyunma odasında da galibiyeti kutladık. Buraya döndüğümüzde de çok büyük bir kalabalık vardı. Taraftarımız ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Onların desteği bizim için çok önemli.” dedi.

“MESUT ABİ BANA SÖYLEMİŞTİ"

Galatasaray’a gol attığı için çok sevinçli olduğunu söyleyen Crespo, “Maçtan önce Mesut ağabey bana gerçek bir Fenerbahçeli olmak için Galatasaray’a gol atmam gerektiğini söylemişti. Fenerbahçe’yi kalpten seviyorum. İşime odaklıyım ve yüzde yüzümü yapmaya çalışıyorum.” diye konuştu.