Miguel Crespo görüşme odasına

Fenerbahçe'de performansı her geçen gün artan Miguel Crespo'nun maaşına zam yapılması gündemde. Portekizli, teklifi kabul ederse serbest kalma bedeli de 30 milyon euro olacak.

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Miguel Crespo performansıyla hem Jorge Jesus'u hem de taraftarı mest ediyor.

Sarı-lacivertli yönetim de Portekizli orta saha için harekete geçti. Başarılı ismin maaşına 500 bin euroya yakın zam yapmaya hazırlanan Fenerbahçe kurmayları serbest kalma bedeli olarak da 30 milyon euro civarında bir rakam düşünüyor.

Sözleşmenin 2026 yılına kadar uzatılması gündemde

2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan Crespo ile anlaşma sağlanırsa yeni kontrat hem 2026 yılına kadar uzatılacak hem de taliplere karşı sarı-lacivertlilerin eli güçlenecek.

Crespo bu sezon 11 maçta 1 gol 1 asistle takımına katkı sağladı.