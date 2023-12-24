Miguel Crespo: Hala lideriz Fenerbahçe'nin sahasında ağırladığı Galatasaray ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de yaşanan derni heyecanında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırladı.

İki ezeli rakibin yenişemediği maç golsüz 0-0 berabere sonlandı.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından Miguel Crespo, Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

"Zor bir maç oldu"

Derbiyi değerlendiren Miguel Crespo "Çekişmeli bir maç oldu, zor bir maç oldu. Bana sorarsanız üstün olan taraf bizdik. Biz daha net fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. Harika taraftara 3 puan hediye edemedik." dedi.

"Hala lideriz"

Miguel Crespo ayrıca "Hala lideriz. Ligde daha çok maç var. Bu şekilde devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.