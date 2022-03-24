Miguel Crespo: Hayal kırıklığına uğradım

Bu sezon alınan sonuçlardan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirten 25 yaşındaki orta saha, şampiyonluklar için mücadele etmek istediğini belirtti.

Fenerbahçe 'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve gösterdiği başarılı performanslar ile dikkatleri üzerine çeken Miguel Crespo, Portekiz basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

A Bola'da yer alan habere göre bu sezon alınan sonuçlardan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirten Miguel Crespo, şampiyonluklar için mücadele etmek istediğini belirtti.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın takıma adapte olmasında etkili olduğunu belirten Crespo, "Şimdilik, inanılmaz bir ilk birkaç ay oldu, her şey yeni ve harika. Vitor Pereira takıma hızlı bir şekilde entegre olmamda etkili oldu. İhtiyacım olan desteği ve güveni hissettim." dedi.

“TÜRK FUTBOLU BİZİMKİ GİBİ DEĞİL”

Ülkemizdeki futbol ile Portekiz futbolunun farklarına değinen 25 yaşındaki orta saha, "Türk futbolu bizimki gibi değil, takımlar sadece hücum etmeyi düşünüyor ve çok açık veriyorlar. Bu da oyunu belirsizleştiriyor. Bu yüzden sık sık üst sıralardaki takımların, puan kaybettiğini görüyoruz, çok rekabetçi bir lig." sözlerini dile getirdi.

Portekiz'de edindiği tecrübelerin kendisine yardımcı olduğundan bahseden başarılı futbolcu, "Portekiz'deki tüm liglerde oynadım, taktiksel olarak hepsinde çok iyi çalışıyorsunuz. Bu deneyimin bana çok yardımcı olduğunu söyleyebilirim çünkü oyun daha açık ve geçişlere müsait. Her zaman takımı dengede tutmaya çalışırım. Karşılaştığım en büyük zorluk bu." ifadelerini kullandı.

“ŞAMPİYONLUKLAR İÇİN SAVAŞMAK İSTİYORUM”

Sarı-lacivertli ekibin bu sezon aldığı sonuçlar nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Crespo, şampiyonluklar için mücadele etmek istediğinin altını çizerek, "Aldığımız sonuçlardan dolayı hayal kırıklığına uğramadığımı söylersem yalan söylemiş olurum. Şampiyonluklar için savaşmak istiyorum ve bunu yaptığımızı söyleyemem. İkincilik ve Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için mücadele ediyoruz. Bu büyüklükte bir kulübü temsil etmek, kazanma baskısını artırıyor. Gelecek daha iyi olacak." dedi.

Türkiye'de oynanan derbiler hakkında ise Crespo şu açıklamayı yaptı: "Bir İstanbul klasiğinde oynamak gerçeküstüydü. Daha önce hiç görmediğim kadar harika bir ortamdı."