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    Miguel Crespo mest etti

    Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Austria Wien maçında gösterdiği performansla övgüleri topladı.
    • 26.08.2022 - 12:03
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 12:34
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    Miguel Crespo mest etti

    Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Miguel Crespo, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanan Austria Wien maçında geçtiğimiz sezondan esintiler sundu.

    Portekizli ön libero yine bir ahtapot gibi orta sahada her yere yetişip, rakip ataklara 'set' çekti. Kaptığı topları takım arkadaşlarına servis ederek, birçok hücum girişiminin hazırlayıcısı oldu. Kendisi de fırsat buldukça pozisyon kovalayan başarılı futbolcu, 76'da kenara alınırken ayakta alkışlandı.

    1 gol 1 asist yapmıştı

    Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maça çıkan Miguel Crespo, 1 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.

    Miguel Crespo mest etti #1


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