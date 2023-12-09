Miguel Crespo: Şampiyonluğu bu sene alacağımıza inanıyoruz Fenerbahçe’nin Portekizli oyuncusu Miguel Crespo, bu sezon sonunda şampiyonluk alabileceklerine inandığını söyledi. Portekizli futbolcu, takımın Nordsjaelland maçından sonra iyi bir reaksiyon verdiğini belirtti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Fenerbahçe, Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’ı 3-1’lik skorla mağlup etti.

Maçın ardından sarı-lacivertli takımın Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Hedefimize ulaştık"

Galibiyetten ötürü çok mutlu olduğunu aktaran Crespo, şu şekilde konuştu:

Çok mutluyum. Hem kendi adıma hem de takımım adına. Harika performans ile adil sonuç olduğunu düşünüyorum. Hedefimize ulaştık.

"Bizler kendi kalitemizi biliyoruz"

Danimarka deplasmanında Nordsjaelland maçında aldıkları mağlubiyetin ardından iyi bir reaksiyon gösterdiklerinin altını çizen 27 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Bizler kendi kalitemizi biliyoruz. Danimarka bir kazaydı. Bu tarz kazalar büyük takımların başına gelebilir. Önemli olan reaksiyon göstermekti. Bunu da hem Sivasspor hem de Beşiktaş karşısında en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum.

"Her zaman en önemlisi Fenerbahçe"

Forma şansı geldiğinde elinden gelenin en iyisini yaptığını aktaran Crespo, şu şekilde konuştu:

Sezon basında çok süre almıyordum. Gelecek fırsatı bekledim. En iyi şekilde çalıştım. Hem kendime hem çalışmalarıma inanıyorum hem de hocanın bana güvendiğini biliyordum. Fırsatı geldiğinde elimden gelenin en iyisini yaptım. Oynadığımda elimden geleni yapıyorum. Her zaman en önemlisi Fenerbahçe.

"Şampiyonluğu bu sene alacağımıza inanıyoruz"

Şampiyonluk yarışına da değinen Miguel Crespo, şu değerlendirmeyi yaptı:

İki takım arasında dengeli bir yarış oluyor. Bu şekilde devam edecek. Galatasaray iyi takım ama kendi kalitemize inanıyoruz, başarabileceklerimizi biliyoruz. Şampiyonluğu bu sene alacağımıza inanıyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)