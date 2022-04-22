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Miguel Crespo sezonu kapattı
Rizespor maçında 66. dakikada sakatlık geçiren Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo'nun ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi.
- 22.04.2022 - 23:52
Süper Lig'de Rizespor deplasmanında sakatlanan Fenerbahçeli Miguel Crespo'dan kötü haber geldi.
Fenerbahçe: Kırık tespit edilmiştir
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Maçta aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkan Miguel Crespo'nun ilk tespitlerde sağ ayak 5. Metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun durumu yarın yapılacak kontroller sonrası belli olacaktır." denildi.
Sezon sonuna kadar forma giyemeyecek
Bu sakatlığın ardından Miguel Crespo sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertli takımın orta sahasının önemli ismi Miguel Crespo ikinci yarıda oyuna devam edemedi. Ayak tarak kemiğinde kırık şüphesi olan ve hastaneye kaldırılan Miguel Crespo, 66. dakikada yerini Luiz Gustavo'ya bırakmıştı.