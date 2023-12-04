Miguel Crespo, Sivasspor maçına devam edemedi!

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Fenerbahçe, Süper Lig'de 14. haftanın kapanış maçında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Fenerbahçe'nin 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında ise sarı-lacivertli takıma Beşiktaş derbisi öncesinde kötü bir haber geldi.
Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu Miguel Crespo, 63. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
Yerini İsmail Yüksek'e bıraktı
Portekizli futbolcu, karşılaşmanın 57. dakikasında sakatlanmış ve tedavisinin ardından oyuna geri dönmüştü.
Crespo, 63. dakikada oyuna devam edemedi ve yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.
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