Miguel Crespo: Zor bir maç olacağını biliyorduk

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Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor'un Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşma 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.
Sarı-lacivert formayı giyen Miguel Crespo, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
"Zor bir maç olacağını biliyorduk"
27 yaşındaki futbolcu, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Buraya gelme amacımız 3 puandı. Çok fazla şans yarattık rakip kalede, değerlendirebilirdik ama bunu gerçekleştiremedik" dedi.
Deneyimli orta saha ayrıca, "Bana göre güçlü bir karakter ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.
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