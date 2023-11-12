Miguel Crespo: Zor bir maç olacağını biliyorduk Fenerbahçe forması giyen Miguel Crespo, Adana Demirspor beraberliğini değerlendirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor'un Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşma 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Sarı-lacivert formayı giyen Miguel Crespo, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"Zor bir maç olacağını biliyorduk"

27 yaşındaki futbolcu, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Buraya gelme amacımız 3 puandı. Çok fazla şans yarattık rakip kalede, değerlendirebilirdik ama bunu gerçekleştiremedik" dedi.

Deneyimli orta saha ayrıca, "Bana göre güçlü bir karakter ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.