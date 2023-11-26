Miguel Crespo: Zor oldu ama 3 puan önemliydi Fenerbahçe forması giyen Miguel Crespo, Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Miguel Crespo, mücadele sonrası galibiyeti değerlendirdi.

"Zor oldu ama 3 puan önemliydi"

27 yaşındaki futbolcu, "Aradan sonra ilk maç zor oluyor. Bu maç zor oldu ama en önemli 3 puandı" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Nordsjaelland maçıyla ilgili de konuşan Portekizli orta saha, "İstanbul'un soğuğu da çok soğuktur. Ancak sahada hissetmiyorsunuz. Çünkü ruhla oynuyorsunuz. Nordsjaelland karşısında iyi bir sonuç alarak liderliğimizi korumak istiyoruz" dedi.