Miguel Crespo'dan Fenerbahçe itirafı: Dönüp, savaşacağım Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano'ya kiraladığı Miguel Crespo, sarı-lacivertli takıma dönme ihtimali olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

Devre arasında Fenerbahçe'den La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya kiralanan Miguel Crespo, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

İşte Crespo'nun o açıklamaları...

Zor bir durumdu. Sezon başında ayrılmak istedim ama sonra takım arkadaşlarımla ve beni her zaman seven İsmail Kartal ile yaptığım konuşmalar sonucunda kulüpte kaldım. Fenerbahçe'ye çok minnettarım, çok seviyorum, onlar için her zaman her şeyimi verdim. Ocak ayında yabancı sınırından dolayı bir fırsat vardı. İspanya Ligi'ni merak ettiğim ve deneyimlemek istediğim için ve takıma yabancı limiti nedeniyle yardımcı olmak için geldim.

"Kimse beni zorlamadı"

Bunu eşime söyledim. Gerçekliklerde büyük bir fark var. Tabii ki, Fenerbahçe'de tüm şampiyonlukları kazanmak için oynuyorsunuz ve birdenbire ligde kalmaya çalışan bir kulüptesiniz. Ama buraya gelmek isteyen bendim, bu benim kararımdı, kimse beni bir şey yapmaya zorlamadı, gelmek istedim. Bu nedenle, tamamen memnunum ve hedefimize az ya da çok zorlukla ulaşabileceğimizi biliyorum.

"Derbiler harikaydı"

Değineceğim bir diğer nokta da buydu. Fenerbahçe'nin en iyi yanı Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı büyük maçlardı. Harika maçlar oynuyorduk.

"Fenerbahçe taraftarı gibi"

Kulübümüz ve stadyum mahallenin tam ortasında. Mahalle halkı, kulübü çok seviyor. Biraz Fenerbahçe taraftarı gibi ama daha küçük ölçekte kulübe fanatikler.

"Geri döneceğim ve savaşacağım"