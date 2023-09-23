Miguel Crespo'nun geleceği belli oldu! İşte yönetimin kararı Fenerbahçe'nin tecrübeli 6 numarası Miguel Crespo yıllık 500 bin euro kazanarak takımın en az maaşlı yabancısı olarak dikkat çekiyordu. Yönetim Portekizliye büyük bir jest yapmaya hazırlanıyor.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 7, Süper Lig'de de 4 maça çıkan ve bu karşılaşmaların hepsinde sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de moraller yerinde.

İsmail Kartal yönetiminde yeni sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertli takımda yaz transfer döneminde ayrılığı beklenen ancak kadroda tutulan Miguel Crespo hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

Son maçta golünü attı

Teknik direktör İsmail Kartal'la birlikte geçmiş dönemde iyi bir oyun ortaya koyan ve takımın dikkat çeken isimlerinden biri olan Crespo, yeni sezonda da formasını giymeye devam ediyor.

Transfer döneminde birçok takımla görüşen ancak istediği teklifi alamayan ve sarı-lacivertlilerde kalan Crespo, Konferans Ligi H Grubu'nda Nordsjaelland karşısında bulduğu golle yeniden göze girmeyi başardı.

4 kat zam yapılacak

Gösterdiği performansla beğeni toplayan orta saha oyuncusunun bu sezon sık sık forma giymesi beklenirken, sözleşmesinde iyileştirmeye gidileceği öğrenildi.

Fenerbahçe yönetiminin, 500 bin euro ile yabancı futbolcular arasında en düşük ücreti alan Crespo'nun maaşını 2 milyon euro seviyelerine çıkaracağı belirtildi. 27 yaşındaki ismin bonuslarla birlikte yıllık kazancı 2.5 milyon euroyu bulacak.

2021-2022 sezonun başında Portekiz ekibi Estoril'den transfer edilen Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla 67 resmi maça çıktı. Orta sagha oyuncusu bu maçlarda 5 gol ve 5 asist yaptı.