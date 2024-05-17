Miguel Crespo'nun geleceği seçime bağlı! Fenerbahçe'den LaLiga ekibi Rayo Vallecano'ya kiralanan Miguel Crespo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. İspanyol takımı, 27 yaşındaki futbolcunun maaşını yüksek buluyor.

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Süper Lig'de sezonun son iki haftasına ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 93 puanla ikinci sırada giren ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de, gelecek sezon kadro planlaması için çalışmalar şimdiden başladı.

Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin kiralık gönderdiği Miguel Crespo'nun takımda kalıp kalmayacağı ilerleyen dönemde belli olacak.

İspanyol ekibi, maaşını yüksek buluyor

TRT Spor'un haberine göre; devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den İspanya LaLiga ekibi Rayo Vallecano'ya kiralanan Crespo'nun geleceği, Fenerbahçe'de yaşanacak başkanlık seçimi sonrası belli olacak.

Vallecano, Portekizli futbolcunun maaşını yüksek buluyor.

13 maçta Rayo Vallecano forması giyen Crespo ile ilgilenen yabancı kulüpler olduğu gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'de 80 maça çıktı

Fenerbahçe'nin 2021 yılında Portekiz ekibi Estoril Praia'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla 80 maça çıkıp 5 gole imza atmıştı.