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    Miguel Crespo'nun maliyeti

    3+1 yıllık imza atan Crespo için ayrıca 600 bin euro bonservis bedeli ödenecek. Genç oyuncu, 500 bin euro maaş alacak.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 10:26
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 10:47
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    Miguel Crespo'nun maliyeti

    Fenerbahçe, Portekiz ekibi Estoril'den kadrosuna kattığı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Miguel Crespo'ya pazartesi günü 3+1 yıllık sözleşmeyi imzalatarak transferi resmen duyurdu.

    MALİYETİ BELLİ OLDU

    Pazar günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçen başarılı futbolcu için 600 bin euro bonservis bedeli ödenecek. 27 numarayı giyecek olan Crespo da yıllık 500 bin euro kazanacak.

    Miguel Crespo nun maliyeti #1

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