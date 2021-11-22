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    Miguel Crespo'nun şutunun hızı: 103 km

    Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü atan Miguel Crespo'nun çektiği şutun, 103 km hızla kaleye gittiği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 13:08
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 13:14
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    Miguel Crespo'nun şutunun hızı: 103 km

    Galatasaray derbisi sonrasında Fenerbahçe cephesinde büyük sevinç vardı. Tüm oyuncular ve teknik heyet, saha ortasında toplanıp galibiyeti kutladı.

    Sonrasında ise Fenerbahçe, taraftarının kurallar gereği olmadığı için boş kalan deplasman tribünü bölümüne giderek burada temsili taraftar ile zaferi paylaştı.

    Miguel Crespo nun şutunun hızı: 103 km #1

    103 KM HIZLA VURDU

    Uzatma dakikalarında Crespo, sarı-lacivertlilere tarihi bir galibiyet getirirken füzesi ise ayakta alkışlandı. Portekizli oyuncunun şutu, 103 kilometre hızla Galatasaray kalesini buldu, Muslera topa dokundu ancak golü engelleyemedi.

    Crespo, gol sevincinde ise gözlerini ve kulaklarını kapatarak Galatasaray taraftarına "Sizi görmüyorum, duymuyorum." mesajı verdi.

    Miguel Crespo nun şutunun hızı: 103 km #2

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