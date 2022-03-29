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    Miguel Van Damme hayatını kaybetti

    Belçika Birinci Futbol Ligi ekibi Cercle Brugge, 2016 yılında lösemi teşhisi koyulan kaleci Miguel Van Damme'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 16:38
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    Miguel Van Damme hayatını kaybetti

    Belçika Birinci Futbol Ligi ekibi Cercle Brugge, 2016 yılında lösemi teşhisi koyulan kaleci Miguel Van Damme'ın öldüğünü açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Dostumuz ve takım arkadaşımız Van Damme'ın lösemiye karşı uzun süredir verdiği savaşı kaybettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz." denildi.

    EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASIYDI

    Evli ve bir çocuk babası olan 28 yaşındaki futbolcu, kansere yakalandığını, 2016'nın haziran ayında girdiği rutin sağlık taramasında öğrenmişti.

    Miguel Van Damme hayatını kaybetti #1


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