Miha Zajc: Bu 3 puanla derbiye çıkmak daha kolay olacak

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla lider olduğu maçın ardından, Sloven orta saha Miha Zajc açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe, ilk yarıyı geride kapatmasına rağmen 2-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'nin yetenekli orta saha oyucnusu Miha Zajc, Antalyaspor maçının sonunda konuştu.

"Derbi öncesi çok önemli bir 3 puan aldık"

Maçın zor olduğundan bahseden Miha Zajc, "Önemli bir galibiyet aldık. Zor bir maçtı. Maça da iyi başlamadık. Golü yedik. Sonra savaşçı bir ruhla, yüksek enerjiyle kazandık. Hepimiz çok savaştık. Derbi öncesi çok önemli bir 3 puan aldık." sözlerini sarf etti.

"Bu 3 puanla derbiye çıkmak daha kolay olacak"

Alınan galibiyet ile derbiye çıkmanın daha kolay olduğunu söyleyen Zajc, "Bu 3 puanla derbiye çıkmak daha kolay olacak. Önemli bir maç olacak. Önümüzde 3-4 gün var. Dinleneceğiz, toparlanacağız ve derbiyi kazanmak için maksimum performansı göstereceğiz." ifadelerinde bulundu.