Petrol
82.06
-4.48%
Euro
19.7923
-0.85%
Dolar
18.7231
0.05%
Altın
1.106
0.76%
Borsa
5627
0.00%
Bitcoin
317.006
-0.58%
BTXN Coin
6.94
11.04%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Açık 9 C

    Miha Zajc: Bu 3 puanla derbiye çıkmak daha kolay olacak

    Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla lider olduğu maçın ardından, Sloven orta saha Miha Zajc açıklamalarda bulundu.
    • 03.01.2023 - 23:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Miha Zajc: Bu 3 puanla derbiye çıkmak daha kolay olacak

    Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe, ilk yarıyı geride kapatmasına rağmen 2-1'lik skorla kazandı.

    Fenerbahçe'nin yetenekli orta saha oyucnusu Miha Zajc, Antalyaspor maçının sonunda konuştu.

    "Derbi öncesi çok önemli bir 3 puan aldık"

    Maçın zor olduğundan bahseden Miha Zajc, "Önemli bir galibiyet aldık. Zor bir maçtı. Maça da iyi başlamadık. Golü yedik. Sonra savaşçı bir ruhla, yüksek enerjiyle kazandık. Hepimiz çok savaştık. Derbi öncesi çok önemli bir 3 puan aldık." sözlerini sarf etti.

    Miha Zajc: Bu 3 puanla derbiye çıkmak daha kolay olacak #1

    "Bu 3 puanla derbiye çıkmak daha kolay olacak"

    Alınan galibiyet ile derbiye çıkmanın daha kolay olduğunu söyleyen Zajc, "Bu 3 puanla derbiye çıkmak daha kolay olacak. Önemli bir maç olacak. Önümüzde 3-4 gün var. Dinleneceğiz, toparlanacağız ve derbiyi kazanmak için maksimum performansı göstereceğiz." ifadelerinde bulundu.

    Miha Zajc: Bu 3 puanla derbiye çıkmak daha kolay olacak #2


    CHP, parti çalışanlarına maaş ödemiyor iddiası
    Gündem

    CHP, parti çalışanlarına maaş ödemiyor iddiası

    Ankara'da hafif ticari araç, cipe çarptı
    3. Sayfa

    Ankara'da hafif ticari araç, cipe çarptı

    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!
    Advertorial

    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!

    Görüş Bildir