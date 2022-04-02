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    Miha Zajc: Derbi öncesi 3 puan çok önemli

    Fenerbahçe'nin Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup ettiği maçta ilk golün sahibi Miha Zajc, maçın ardından konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2022 - 18:31
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    Miha Zajc: Derbi öncesi 3 puan çok önemli

    Fenerbahçe'nin Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yendiği maçta sarı-lacivertlilerin ilk golünü kaydeden Miha Zajc, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

    "BÜYÜK MUTLULUK"

    Galatasaray maçı öncesi galibiyetin önemine vurgu yapan Zajc: "Maça iyi başladık. Takım olarak disiplinliydik ve çok fazla gol pozisyonu yakaladık. Golleri atmayı başardık. Milli aradan sonra böyle bir galibiyetle devam etmek çok büyük mutluluk. Galatasaray derbisine 3 puanla hazırlanmak önemli olacak." ifadelerini kullandı.

    Miha Zajc, karşılaşmanın 76. dakikasında kenara alındı ve yerini Luiz Gustavo'ya bıraktı.

    Miha Zajc: Derbi öncesi 3 puan çok önemli #1


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