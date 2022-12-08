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- Miha Zajc, Fenerbahçe ile sözleşme uzatmak istemiyor
Miha Zajc, Fenerbahçe ile sözleşme uzatmak istemiyor
Fenerbahçe’de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Miha Zajc için Beşiktaş’ın devreye girdiği öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 08.12.2022 - 13:52
- Güncelleme : 08.12.2022 - 14:30
Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Geçen sezonun yıldızlarından olan Miha Zajc, Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle kulübeye hapsoldu.
Miguel Crespo, Willian Arao ve İsmail Yüksek'ten sonra dördüncü tercih konumuna düşen Sloven yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Sözleşmesini uzatmadı
Fenerbahçe Yönetimi, oyuncu ile pazarlık masasına oturmuş ancak anlaşma sağlayamamıştı.
Gelen bilgilere sarı-lacivertli ekiple sözleşme uzatmak istemeyen Zajc için Beşiktaş harekete geçti.
Beşiktaş devreye girdi
Zajc'ı devre arasında kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, oyuncunun menajeriyle temasa geçti.
Beşiktaş'ın talebi sonrası Fenerbahçe'nin tutumunun ne olacağı merak ediliyor.