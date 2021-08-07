Miha Zajc: Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorum

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Miha Zajc, sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu. Zajc, "Mutluyum, gelecek için iyi çalışıyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc, yeni sezon hazırlıklarına devam ederken açıklamalarda bulundu.

"GELECEK İÇİN İYİ ÇALIŞIYORUM"

"Yeni sezon kampında iyi çalışıyoruz. Çok fazla hazırlık maçı yaptık. Lig ve Avrupa maçları pozitif duygulara sahibim.

Geçen sezon benim açımdan önemliydi, iyi geçti. Çok fazla maça çıktım ve bu da bana özgüven verdi. Şimdi yeni bir hocamız var. Merkezde oynayınca kendimi daha iyi hissediyorum. Mutluyum, gelecek için iyi çalışıyorum."





"DAHA İYİ GÖRÜNMEMİN SEBEBİ"

"Çok çalışıyorum, formdayım, bunu hissediyorum. Merkezde oynayınca topla daha çok buluşuyorum. Daha iyi görünmemin sebebi bu olabilir.

Geçmişle alakalı çok konuşmak istemiyorum. O dönem zorlu periyottu, süre alamıyordum ama futbolda böyle şeyler olabiliyor. Ben formayı hak etmek gerektiğine inanıyorum. İtalya'da elde etmiş olduğum tecrübe de gelişimime yardım etti."





"KALİTELİ BİR KADROYA SAHİBİZ"

"Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Futbolda her şey olabilir ama ben buraya odaklandım. Başka bir şey düşünmek istemiyorum. Fenerbahçe'de elde etmek istediklerimi başarmak istiyorum. Yeni bir sistemimiz var, adapte olmak istiyoruz. Yüzde yüz değiliz ama şu an bence iyi gidiyoruz. Yoğun idmanlardan dolayı yorgunluk olması da normal. Saha içinde hatalar yapabiliyoruz, bence potansiyelli bir takımız.

Kaliteli bir kadroya sahibiz. Bunun takım için iyi olduğunu düşünüyorum. Ne kadar iyi oyuncu varsa rekabet de o kadar artıyor"