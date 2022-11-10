Miha Zajc için Beşiktaş devrede

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Miha Zajc için Beşiktaş'ın devreye girdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de iyi performansına rağmen sadece İsmail Kartal döneminde ilk 11 oyuncusu olmayı başaran Miha Zajc, sözleşme uzatma görüşmelerinde henüz sarı-lacivertli takımla anlaşma sağlayamadı.

Ezeli rakip Beşiktaş'tan ise sürpriz bir Zajc hamlesi geldi. Yeni teknik direktörü Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda Sloven futbolcuyu transfer listesine ekleyen siyah-beyazlılar ocak ayı itibarıyla resmi görüşmeleri yapmak istiyor.

Maaş konusunda Zajc'ı ikna edebileceğini düşünen Beşiktaş'ın en büyük engeli ise Sloven oyuncunun Serie A'daki talipleri.

İlk 11 garantisi istiyor

İtalya Ligi'nde piyasası olan orta sahayı ikna etmek için her yolu denemek isteyen siyah-beyazlılar oyuncunun en büyük arzusu olan ilk 11 garantisini de vermeyi düşünüyor.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın bu hamlesi sonrası nasıl bir reaksiyon vereceği de şimdiden merak konusu oldu.