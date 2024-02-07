Miha Zajc, İsmail Kartal ile görüştü: Bana güven hocam Fenerbahçe'de takımdan ayrılmak istemeyen Miha Zajc, İsmail Kartal ile görüşerek bu sezon orta sahada kendisine güvenilmesini istedi.

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Ercan Ertan - Ensonhaber.com

Fenerbahçe'de stoper hattı Bonucci ve Çağlar Söyüncü gibi isimlerle güçlenirken, orta sahada Miguel Crespo ve Bartuğ Elmaz'ın gönderilmesiyle bir boşluk oluşmuştu.

Yönetimden, orta saha transferi isteyen İsmail Kartal'a kötü haber geldi.

Miha Zajc'ın hiçbir şekilde takımdan ayrılmak istememesiyle orta saha transferini zorunlu olarak rafa kaldıran sarı-lacivertlilerde Sloven futbolcu da hocasıyla görüşerek kendisine güvenmesini istedi.

Zajc eski günlerine dönmek için çalışacak

Elinde Fred, Krunic, İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş gibi orta sahalar bulunan deneyimli teknik adam, Miha Zajc'ın da eski günlerine dönmesi için çok çalışması gerektiğini düşünüyor.

Orta sahada elindeki oyunculardan sadece Krunic ve İsmail Yüksek'in form tutması da işi zorlaştırıyor. (Fred sakat)

Sloven futbolcunun kısa süre içerisinde form tutmak için ek idmanlar yapacağı da gelen haberler arasında.