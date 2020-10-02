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    Miha Zajc koronavirüse yakalandı

    Fenerbahçe'nin Genoa'ya kiraladığı tecrübeli futbolcu Miha Zajc'ın koronavirüs testi pozitif öıktı.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2020 - 15:44
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    Miha Zajc koronavirüse yakalandı

    Fenerbahçe'den kiralık olarak Genoa forması giyen Miha Zajc, koronavirüse yakalandı.

    GENOA AÇIKLAMA YAPTI

    Genoa kulübünden yapılan açıklamada, "1 Ekim'de tüm futbolcular ve teknik ekibe yapılan koronavirüs testlerinin ardından Miha Zajc, Petar Brlek ve teknik ekipten Walter Bressan'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Acilen protokoller uygulanarak yerel otoritelere haber verildi ve tedavi süreçleri başladı. Oyuncular, pazartesi gününe dek evlerinde izolasyonda olacak ve yeniden teste gireceklerdir." ifadelerine yer verildi.

    Miha Zajc koronavirüse yakalandı #1

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