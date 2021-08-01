Miha Zajc performansıyla alkış alıyor

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcularından Miha Zajc sezon öncesi performansıyla hem taraftarın hem de teknik heyetin gönlünü fethetti.

Transfer sezonunu rakiplerine oranla daha durgun geçiren ve kadrosunda aşırı derecede futbolcu bulunan Fenerbahçe'de kampta bir futbolcu dikkat çekiyor.

Ersun Yanal döneminde yedek kulübesine hapsolan ardından da kiralık gönderilen Sloven futbolcu sezon öncesi kampının yıldızı oldu.

HAZIRLIK MAÇLARINDA DİKKAT ÇEKTİ

Başarılı oyunuyla dikkat çeken Miha, hazırlık maçlarında gol katkısı da vermeye devam ediyor.

Geçen sezonu Genoa'da tamamlayan Zajc'ın İtalyan takımına transfer olması için sözleşmesinde öncelik hakkı maddesi bulunduğu biliniyor.

Bu oyununun ardından satılık listesinden kaldırılması beklenen 27 yaşındaki oyuncunun takımda tutulması için gereken her şeyin yapılması bekleniyor.





FENERLİLER ÇOK MEMNUN

Öte yandan Fenerbahçeli futbolseverler de Zajc'ın performansı sonrası "Prime (En iyi dönemindeki) Mesut" ve "Yeni transfer gibi oynuyor" yorumlarında bulundu.