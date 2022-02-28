Miha Zajc: Sonuna kadar savaştık

Fenerbahçe'nin orta sahası Miha Zajc, Kasımpaşa galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Maçın ilk golünü atan Zajc, "Güzel bir gol attım. Takım olarak iyi işler yaptık ve ben de şutumla topu ağlara gönderdim. Bu golden dolayı mutluyum ama önemli olan 3 puandı. Zor bir maç oldu." dedi.





"ÜÇTE ÜÇ YAPTIK"

Mücadeleyi değerlendiren Sloven oyuncu, "İlk yarı iyiydik ama ikinci yarı işler pek istediğimiz gibi gitmedi. Maçın sonuna kadar savaştık ve o ikinci gole inandık. Üçte üç yaptık ligde, umarım böyle devam edebiliriz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.