Euro
15.60
-0.17%
Dolar
13.87
0.54%
Altın
851.06
1.47%
Borsa
1946
-0.32%
Bitcoin
578.550
7.85%
BTXN Coin
36.77
-3.71%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C

    Miha Zajc: Sonuna kadar savaştık

    Fenerbahçe'nin orta sahası Miha Zajc, Kasımpaşa galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 22:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Miha Zajc: Sonuna kadar savaştık

    Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

    Maçın ilk golünü atan Zajc, "Güzel bir gol attım. Takım olarak iyi işler yaptık ve ben de şutumla topu ağlara gönderdim. Bu golden dolayı mutluyum ama önemli olan 3 puandı. Zor bir maç oldu." dedi.

    Miha Zajc: Sonuna kadar savaştık #1

    "ÜÇTE ÜÇ YAPTIK"

    Mücadeleyi değerlendiren Sloven oyuncu, "İlk yarı iyiydik ama ikinci yarı işler pek istediğimiz gibi gitmedi. Maçın sonuna kadar savaştık ve o ikinci gole inandık. Üçte üç yaptık ligde, umarım böyle devam edebiliriz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!
    MetaEvren

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!

    Oğlum 4. bölüm 2. fragman: Efe'nin cezaevinde ilk gecesi...
    Medya

    Oğlum 4. bölüm 2. fragman: Efe'nin cezaevinde ilk gecesi...

    Ukraynalılar Rus vatandaşını streç filmle ağaca bağladı
    Gündem

    Ukraynalılar Rus vatandaşını streç filmle ağaca bağladı

    Görüş Bildir