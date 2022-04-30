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Miha Zajc taraftarını mest ediyor
Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Miha Zajc, bu sezon ligdeki 9. golünü attı.
- Haber Merkezi
- 30.04.2022 - 09:37
Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın yükselen form grafiği sürüyor.
Sarı-lacivertlilerin Sloven yıldızı, bu sezon ligdeki 9. golünü kaydetti.
22 kez 11'de oynadı
Gösterdiği performansla taraftarın beğenisini toplayan 27 yaşındaki orta saha, ligde 22 müsabakaya ilk 11'de başladı ve 9. golünü atmayı başardı.