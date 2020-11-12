Miha Zajc: Vedat Muriç çok kaliteli bir forvet

Fenerbahçe'nin Genoa'ya kiraladığı Miha Zajc, ülkesinin televizyonuna Lazio'nun santrforu Vedat Muriç hakkında konuştu.

Fenerbahçe'nin Genoa'ya kiraladığı Miha Zajc, koronavirüse yakalanması nedeniyle bir süre forma giyemedi. Sloven oyuncu, milli takım formasıyla sahalara geri döndü.

Azerbaycan maçının ardından, Sloven kanallarına açıklamalarda bulunan orta saha oyuncusu, geri döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

"GERİ DÖNMEKTEN MUTLUYUM"

26 yaşındaki Zajc açıklamasında, "14 gün boyunca antrenman yapmama ve maçta oynamama izin yoktu. Şimdi geri döndüm ve çok mutluyum. Şimdi önümüzde iki zorlu maç var: Kosova ve Yunanistan. Vedat Muriç'i iyi tanıyorum, Fenerbahçe'de birlikteydik. Çok kaliteli forvet ve ülkesi için çok önemli bir isim." dedi.



