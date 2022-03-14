Haberler

Futbol Haberleri

Miha Zajc yine göz doldurdu

Miha Zajc yine göz doldurdu

Fenerbahçe'de satılması muhtemelken bir anda kendisini ilk 11'de bulan Miha Zajc verilen şansı iyi kullandı. Alanyaspor maçında da iyi bir oyun sergileyen futbolcu, taraftarın da gönlünü kazandı.