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    Miha Zajc yine göz doldurdu

    Fenerbahçe'de satılması muhtemelken bir anda kendisini ilk 11'de bulan Miha Zajc verilen şansı iyi kullandı. Alanyaspor maçında da iyi bir oyun sergileyen futbolcu, taraftarın da gönlünü kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 10:18
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    Miha Zajc yine göz doldurdu

    Bu sezon attığı 6 golle Fenerbahçe'ye önemli katkı veren Miha Zajc, Alanyaspor mücadelesinde skora katkı yapamadı fakat saha içinde çok efor sarf etti.

    Orta sahada önemli işler yapan Sloven futbolcu, 50. dakikada Mesut Özil'in kullandığı penaltı vuruşu öncesinde penaltıyı kazandıran isim oldu.

    AWAZIEM DÜŞÜRDÜ, PENALTI KAZANILDI

    Zajc, Awaziem'in müdahalesi sonrasında yerde kalınca Fenerbahçe penaltı kazandı. 90 dakika sahada kalan Sloven oyuncu, alınan 3 puanda önemli rol oynadı.

    Miha Zajc yine göz doldurdu #1


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