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    Miha Zajc yine kadroya alınmadı

    Miha Zajc yine kadroya alınmadı

    Fenerbahçe'de ilk 11'e girmekte zorlanan Miha Zajc'ın, sakatlığı nedeniyle AEK ve Ankaragücü maçında oynamadığı iddia edilse de sözleşmesini uzatmadığı için takımda düşünülmediği öğrenildi.
    • 18.10.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 11:38
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    Süper Lig'de 10'uncu hafta tamamlanırken oynadığı futbolla göz dolduran Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın kadroya alınmaması ise Jorge Jesus'un eleştirildiği ender konulardan bir tanesi oldu.

    Tecrübeli oyuncunun sakatlığı nedeniyle kadroya girmekte zorlandığı açıklanırken işin aslını, Ercan Ertan imzasıyla Ensonhaber.com okurlarına aktarmıştık.

    Sloven futbolcunun, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak istememesi nedeniyle kadroya giremediği biliniyor. Yönetim kararına saygı duyan Portekizli hoca da orta sahada başka alternatifler kullanıyor.

    Miha Zajc yine kadroya alınmadı #1

    Serie A'ya gitmek istiyor

    Bu sezon oynadığı maçlarda iyi bir performans sergilemesine rağmen önce yedek kulübesine ardından da tribüne hapsolan yıldız oyuncunun, devre arasında bonservis karşılığında satılması gündemde.

    Serie A'da piyasası olan Miha Zajc'ın, menajeri aracılığıyla görüşmeler gerçekleştirdiği ve sarı-lacivertlilerden ayrılmak için gün saydığı da gelen haberler arasında.

    Geçen sezon İsmail Kartal döneminin yıldızı olan Sloven orta saha, bu sezon sadece 4 maçta oynarken 1 gol 1 asistle takımına katkı sağladı.

    Bilindiği üzere Zajc, Ankaragücü maçının kafilesine de alınmamıştı.

    Miha Zajc yine kadroya alınmadı #2


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