Miha Zajc'tan ayrılık sinyali

Sezon başı kampındaki performansıyla takımda kalan ancak sonrasında performansı düşüşe geçen Miha Zajc, Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili milli takım kampında konuştu.

Fenerbahçe'nin Sloven yıldızı Miha Zajc, ülke basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Miha Zajc, Slovenya'nın Slovakya ve Güney Kıbrıs ile oynayacağı Katar 2022 Dünya Kupası Eleme maçlarına katılmak üzere milli takım kampına katıldı.





OCAK AYINI İŞARET ETTİ

Burada ülke basınına açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'deki geleceğine dair de konuştu.

Islıklandıktan sonra gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığını söyleyen Miha Zajc, ayrıca şunları söyledi: "Şu anda onu düşünmüyorum. Sezonun bu bölümünün bitmesi gerekiyor ve aralık ve ocakta neyin, nasıl olacağını göreceğiz. Ama kendimi bir yere zorlamak istemiyorum. Teklifler olacaksa, doğru olanı seçerim. Dünyanın geri kalanı da size daha iyi finansal fırsatlar sunuyor, ancak sizi bir yere zorlamıyor."





KAYSERİ MAÇINDA ISLIKLANDI

Hatırlanacağı üzere Kayserispor maçında durum 2-0'ken taraftarlar, Miha Zajc'ı yuhalamıştı.

Geri dönüşün fitilini ateşleyen golü atan Sloven oyuncunun moralsiz hali dikkat çekmişti.