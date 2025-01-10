Mikel Arteta'dan Barcelona altyapısına büyük övgü

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Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Barcelona'nın dünyaca ünlü altyapısı La Masia hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

"DÜNYANIN EN İYİ ALTYAPISI"

Kendisi de La Masia'dan yetişmiş olan Arteta, "Hayatımda gördüğüm en eşsiz, en rekabetçi ve en ilham verici ortam La Masia'ya ait." ifadelerini kullanarak, altyapının hem futbolcu hem de birey yetiştirme konusundaki başarısını vurguladı.

Arteta, La Masia'nın dünyadaki diğer altyapılardan farklı olduğunu belirterek, "Muhtemelen 14-15 yaşlarında A takım ortamını kopyalayan en profesyonel altyapı." dedi ve buradaki sistemin futbolcuların erken yaşta olgunlaşmasına olanak sağladığını dile getirdi.