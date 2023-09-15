Mikel Arteta'dan Nicolas Pepe sözleri İngiliz devi Arsenal'in İspanyol çalıştırıcısı Mikel Arteta, Trabzonspor'a transfer olan Nicolas Pepe hakkında, "O olağanüstü bir çocuk, gerçekten çok çabaladı" dedi.

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İngiltere Premier Lig'in 5. hafta mücadelesinde Arsenal, deplasmanda Everton ile karşı karşıya gelecek. Bu lig mücadelesi öncesinde Arsenal'in başarılı çalıştırıcısı Mikel Arteta, basın toplantısı düzenledi.

Maç öncesinde sakatlıkların ve oyuncuların durumlarını değerlendirdikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arteta, eski oyuncusu Nicolas Pepe'nin Trabzonspor'a transferi hakkında da konuştu.

"O olağanüstü bir çocuk, gerçekten çok çabaladı"

İspanyol teknik adam, Londra ekibine 80 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Pepe hakkında şunları dedi:

O olağanüstü bir çocuk, gerçekten çok çabaladı. O zamanlar ödediğimiz para onun hatası değil.

"İşler yolunda gitmediğinde hayatına devam etmek zorundasın"

Nicolas Pepe'nin doğru bir karar verdiğini ifade eden Arteta, şu sözleri sarf etti: