Milan deplasmanda Roma'yı devirdi Milan, Serie A'nın 3. haftasında konuk olduğu Roma'yı 2-1 mağlup etti.

AA & Ensonhaber

İtalya Serie A'nın 3. haftasında ligin iddialı iki ekibinin kozlarını paylaştığı maçta Roma, Milan'ı ağırladı.

Konuk ekip baskılı başladığı maçın 9. dakikasında Olivier Giroud'nun penaltıdan attığı gole öne geçti.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Milan, 48. dakikada Rafael Leao ile bir gol daha bularak farkı 2'ye çıkardı.

Milan'ın defans oyuncusu Fikayo Tomori, 61. dakikada çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Zeki Çelik, 70 dakika forma giydi

Roma kadrosunda bulunan milli futbolcu Zeki Çelik ilk 11'de başladığı müsabakada, 70. dakikaya kadar mücadele etti ve daha sonra yerini Leonardo Spinazzola'ya bıraktı.

Karşılaşmanın son anlarında yüklenen Roma, 90+2. dakikada Spinazzola'nın golüyle farkı 1'e indirdi ancak bu gol ev sahibi ekibe yetmedi.

Milan, Roma'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek 3 puan aldı.

Kırmızı-siyahlılar bu galibiyetle puanını 9'a çıkarttı ve zirvede yer aldı.

Roma ise ligde yeni sezonda oynadığı 3. maçında da galibiyetle tanışamadı, 1 puanla 18. sırada yer aldı.