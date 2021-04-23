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    Milan, Ibrahimovic'in sözleşmesi 1 yıl uzattı

    Milan, Ibrahimovic'in sözleşmesi 1 yıl uzattı

    Milan, İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.
    • AA
    • 23.04.2021 - 04:48
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 04:57
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    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'dan yapılan açıklamada, sözleşmesi yenilenen 39 yaşındaki İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in, gelecek sezon da kırmızı-siyahlı formayı giyeceği belirtildi.

    "BURASI BENİM EVİM"

    Sözleşme yenileme töreninin ardından kulüp kanalına konuşan Ibrahimovic, "Burada olmaktan çok mutluyum. Burası benim evim." dedi.

    Ibrahimovic, farklı sezonlarda olmak üzere Milan formasıyla bugüne kadar çıktığı 130 maçta 84 gol atma başarısı gösterdi.

    Milan, Ibrahimovic in sözleşmesi 1 yıl uzattı #1

    Milan, Ibrahimovic in sözleşmesi 1 yıl uzattı #2

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