Milan Skriniar, art arda 2 lig maçında gol sevinci yaşadı

İHA

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Trabzonspor'u 4-1'lik skorla yenerken, sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Milan Skriniar da rakip fileleri havalandırdı.

Müsabakaya 11'de başlayan Skriniar, 60. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Geçtiğimiz hafta Bodrum FK karşısında sarı-lacivertli forma altında ilk gol sevinici yaşamıştı.

90 DAKİKA SAHADA KALDI

Ara transfer döneminde kadroya katılan ve takımın değişmez oyuncusu olan 30 yaşındaki defans oyuncusu, Süper Lig'de 8, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 11'de başladı.

Skriniar, Trabzonspor maçında gösterdiği performansla tribünlerden alkış aldı.

Skriniar, Karadeniz ekibine karşı 90 dakika sahada kaldı.