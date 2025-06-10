Milan Skriniar: Fenerbahçe, Real Madrid gibi

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Futbolda 2024-2025 sezonunu kupasız şekilde tamamlayan Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Milan Skriniar, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin devre arasında Fransız devi Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı ve sezonun sona ermesiyle takımdan ayrılan Skriniar, Fenerbahçe hakkında övgü dolu açıklamalar yaptı.

REAL MADRID BENZETMESİ

VAR Podcastoch'a konuşan başarılı savunmacı, sarı-lacivertli kulüp hakkında 'Real Madrid' benzetmesi yaparak, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe, kulüp olarak gerçekten çok üst düzeyde işliyor. Oraya gitmeden önce Skrtel’le de konuştum aslında, o da bana söyledi; biliyorsunuz insanlar burayı Türkiye olarak algılıyor ve nasıl baktıklarını biliyorsunuz. Ama Fenerbahçe kulübü, Türkiye'de adeta Avrupa’daki Real Madrid gibi. Gerçekten üst düzeyde işliyor. Belki, bu sezon bu olmadı ama genel olarak gerçekten en üst seviyede çalışan bir kulüp. Antrenman tesisleri, fanatik taraftarlarla dolu stadyumu olan bir kulüp.

"İLK GELDİĞİMDE..."

Jose Mourinho'ya da değinen 30 yaşındaki stoper, şunları dedi:

İlk gün geldiğimde, Mourinho, soyunma odasında yanıma geldi. Onun yanına geldiğini hissediyorsun, etrafında bir aura var gibi. Yani gerçekten harika. Şunu söylemeliyim ki, gerçekten üst düzey biri. Üst düzey teknik direktörlerle çalıştım ve şimdiye kadar bu hissi en çok Mourinho’da yaşadım diyebilirim.

TRANSFER SÖZLERİ

Son olarak geleceğiyle ilgili sözler sarf eden Skriniar, şu ifadeleri kullandı:

Geleceğim için Paris yönetimiyle konuşmam gerekiyor, ne olacağını göreceğiz. Benim için en iyi çözümün bulunacağına inanıyorum. Ailem için şu anda yeniden bir kiralık anlaşmayla gitmek istemem. Daha uzun vadeli bir çözüm bulunursa memnun olurum, bu ister Paris’te ister başka bir kulüpte olsun. Ama böyle olur mu, bilemiyorum.

FENERBAHÇE'DE NELER YAPTI?

Sarı-lacivertli forma ile geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında toplam 16 maça çıkan 1.88'lik savunmacı, 3 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.