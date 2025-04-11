Milan Skriniar'dan geleceğine dair açıklama

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Fenerbahçe'nin PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Milan Skriniar, geldiği günden bu yana sarı-lacivertlileri savunmada toparlayan isim oldu.

Fenerbahçeli taraftarların savunmadaki güvencesi haline gelen Skriniar'ın geleceği merak ediliyordu.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM, KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Tecrübeli oyuncu, FBTV'ye sarı-lacivertli kulüpteki kariyeri, geleceği ve taraftarlar hakkında konuştu.

Fenerbahçe'de olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Skriniar, "Burada olduğum için çok mutluyum. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. İlk geldiğim andan itibaren hem kulüp bünyesinde olan insanların bana yaklaşımı hem de taraftarlarımızın bana gösterdiği sevgi ve destekten dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"ZAMANI GELDİĞİNDE KONUŞACAĞIZ"

Skriniar, geleceğiyle ilgili ise şunları söyledi: