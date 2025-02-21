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Milan Skriniar, savunmayı bıraktı, hücumda da etkili oldu

Milan Skriniar, savunmayı bıraktı, hücumda da etkili oldu Anderlecht maçında Yusuf Akçiçek'in golünde asist yapan Milan Skriniar, Fenerbahçe formasıyla 6. maçında ilk skor katkısını yaptı.