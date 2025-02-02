Milan Skriniar: Taraftarlarımız harikaydı

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Rizespor kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'de ilk kez sahaya çıkan Milan Skriniar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARLARIMIZ HARİKAYDI"

Milan Skriniar şunları söyledi:

"Çılgınca bir maç oldu. Açıkçası, maça iyi başlamadık. Sonrasında çok fazla şans yarattık ama şanssızlık yaşadığımız yerler de vardı, 3-4 topumuz direkten döndü. İlk maçımda kazanıyor olmak mutluluk vericiydi. 2 ay sonra sahadaydım. Kolay değildi. Yolumuza galibiyetlerle devam etmek istiyoruz. Taraftarlarımız harikaydı, bize çok yardım ettiler. İlk golden sonra bizi motive etiler. Bu durumda rakibin de işi zorlaştı. Bir oyuncu olarak onların desteğini gönülden hissettim. Birlikte kazanmaya devam etmemiz gerekiyor."