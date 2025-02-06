Milan Skriniar transferinde çarpıcı gerçek: Suudi Arabistan'ı reddetti

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Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, kış transfer döneminin en hareketli takımlarından biri oldu.

Sarı-lacivertliler, şu ana kadar tam 4 transferi resmiyete kavuşturdu.

Kanarya'nın en çok konuşulan transferlerinden biriyse Milan Skriniar oldu.

Fenerbahçe, adı uzun süre Galatasaray ile anılan Slovak stoperi sezon sonuna kadar kiraladı.

AL-NASSR DA İSTEDİ

Fransa basınında yer alan haberlerde, Skriniar'ın sarı-lacivertli takımla görüştüğü sırada Suudi Arabistan'dan Al Nassr'ın da devreye girdiği kaydedildi.

Ancak Slovak yıldızın Al-Nassr'ın da gelen teklifi reddederek Avrupa'da kalmak istediği ve bu nedenle Fenerbahçe'yi seçtiği vurgulandı.